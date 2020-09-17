"Русснефть" сохраняет цель выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Русснефть" по-прежнему нацелена выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и довести выплаты до 100 миллионов долларов, но сроки сдвинутся, заявил президент компании Евгений Толочек.
"Такие планы, безусловно, были, но мировой кризис внес свои коррективы. Мы выполним озвученный план, но скорее всего, с некоторой отсрочкой", — сказал он в интервью РБК, комментируя заявление совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева в 2019 году, согласно которому компания планировала в течение трех лет начать выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, доведя их до 100 миллионов долларов.
О БАНКРОТСТВЕ
Реальных предпосылок к банкротству "Русснефти" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек.
"Ни у кого в "Русснефти" даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле", — ответил Толочек на вопрос, не планирует ли компания подать на банкротство.
"Русснефть" в 2020 году пропустила два платежа по задолженности перед своим основным кредитором — ВТБ. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
По словам главы "Русснефти", компания не намерена обращаться за продлением моратория на банкротство после 30 сентября. В этом нет необходимости, так как текущий уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель позволяет "Русснефти" спокойно работать, хоть и притормозил развитие компании.
https://1prime.ru/energy/20200917/832036752.html