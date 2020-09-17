МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Русснефть" по-прежнему нацелена выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и довести выплаты до 100 миллионов долларов, но сроки сдвинутся, заявил президент компании Евгений Толочек. "Русснефть" в феврале сократила инвестпрограмму-2020 на 35% от плана

"Такие планы, безусловно, были, но мировой кризис внес свои коррективы. Мы выполним озвученный план, но скорее всего, с некоторой отсрочкой", — сказал он в интервью РБК, комментируя заявление совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева в 2019 году, согласно которому компания планировала в течение трех лет начать выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, доведя их до 100 миллионов долларов.

О БАНКРОТСТВЕ

Реальных предпосылок к банкротству "Русснефти" нет, ситуацию раздули, заявил глава компании Евгений Толочек.

"Ни у кого в "Русснефти" даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле", — ответил Толочек на вопрос, не планирует ли компания подать на банкротство.

"Русснефть" в 2020 году пропустила два платежа по задолженности перед своим основным кредитором — ВТБ. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".

По словам главы "Русснефти", компания не намерена обращаться за продлением моратория на банкротство после 30 сентября. В этом нет необходимости, так как текущий уровень цен на нефть в 40 долларов за баррель позволяет "Русснефти" спокойно работать, хоть и притормозил развитие компании.