БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Суд ЕС отклонил апелляцию против ограничительных мер в отношении компаний, входящих в группу "Роснефть", введенных Евросоюзом в контексте кризиса на Украине, говорится в сообщении суда.

"Суд ЕС поддержал решение Общего суда ЕС, отклоняя иск, поданный против ограничительных мер, введенных (Евросоюзом — ред.) в контексте кризиса на Украине в отношении российских нефтяных компаний, которые являются членами группы "Роснефть", — отмечается в сообщении.

"31 июля 2014 года и после этой даты Совет (стран ЕС — ред.) принял ограничительные меры в отношении, в частности, нефтяного сектора в России в ответ на действия, предпринятые Россией для дестабилизации ситуации на Украине. Эти меры включают, в частности, запреты на экспорт определенных чувствительных товаров и технологий в этот сектор и ограничения доступа определенных операторов в этом секторе на рынок капитала ЕС", — говорится в сообщении.

Ряд российских компаний, входящих в группу "Роснефть", специализирующихся в нефтегазовом секторе, подали иск в Общий суд Европейского Союза с требованием отменить эти санкции. Решением от 13 сентября 2018 года суд отклонил это иск. Компании подали апелляцию на это решение в Суд ЕС.

"Своим сегодняшним постановлением Суд полностью отклонил апелляцию компаний", — говорится в сообщении.