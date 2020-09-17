МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоресурсов в 2021-2025 годах, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"В ближайшее время мы будем говорить о тех параметрах и поставок энергоресурсов, и стоимостных, которые будут в ближайшей перспективе. Это несколько лет: на 2021 год вплоть до 2025 года", — сказал он.

"У нас обсуждаются вопросы единых энергетических рынков, и в электроэнергетике, и в нефтегазовой отрасли, и это важно с точки зрения сближения и выгодно обеим странам", — добавил чиновник.