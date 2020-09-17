МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Проект газопровода "Северный поток 2" находится в высокой степени готовности, он будет реализован, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Проект в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Новак отметил, что газ в будущем будет основным источником в балансе энергопотребления и для Европы он очень важен.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта. При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.