Добавлены подробности о результатах заседания комитета ОПЕК+ (после второго абзаца).

МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить срок компенсаций невыполнения условий соглашения для его "двоечников" до конца года, весь альянс должен это вскоре одобрить, заявил глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы выбрали вариант, по которому мы рекомендуем продлить схему с компенсацией до конца декабря. Секретариат выдвинет это предложение на рассмотрение всей организации. У нас есть ускоренная процедура, которая поспособствует тому, что организация, надеюсь, одобрит его в течение нескольких следующих дней, если не меньше", — сказал он в ходе пресс-конференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом ОПЕК+ в новом соглашении создала механизм компенсаций, в рамках которого страны, не полностью выполнявшие свои обязательства, должны были до конца сентября компенсировать свое перепроизводство нефти. Среди таких "двоечников" назывались Нигерия, Ирак, Казахстан, Ангола и ряд других производителей.

ВТОРОЙ ШАНС ДАН, НО НОРМОЙ ЭТО СТАНОВИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО

Как отметил в четверг глава саудовского Минэнерго, по данным на сегодняшний день, "двоечники" ОПЕК+ должны компенсировать около 2,4 миллиона баррелей в сутки перепроизводства с мая по август добычи нефти. Он выразил уверенность, что сделать это реально до конца года, как запросили многие из отстающих в выполнении сделки стран.

Так, Ирак, который является главным должником ОПЕК+ заявил, что уже выработал план компенсаций, рассчитанный до конца декабря. Источник РИА Новости в одной из делегаций альянса ранее в четверг говорил, что Ирак с мая по август не сократил около 698 тысяч баррелей в сутки. Минэнерго ОАЭ также заверило, что страна компенсирует свое перепроизводство — в октябре-ноябре.

Тем не менее, еще перед заседанием альянса бен Сальман подчеркнул: невыполнение сделки, а затем компенсация не должны становиться нормой. "Рынок нельзя обманывать бесконечно. Это невыполнение обещаний дискредитирует не только тех, кто их дает, но и мешает достижению нашей общей цели", — заявил он.

ТЕКУЩИЕ УСПЕХИ

В целом, по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией — 98%. А если учитывать Мексику, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.

Новак однако предупредил, что спрос на нефть сейчас восстанавливается медленно, и за этой тенденцией альянс должен следить. В свою очередь, комитет по итогам своего заседания также рекомендовал учитывать этот момент и сложность текущей ситуации в мировой экономике, а потому быть готовым ОПЕК+ к принятию дополнительных мер при необходимости.

Следующая встреча техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции состоится 15 октября, а министерского мониторингового комитета альянса — 19 октября.