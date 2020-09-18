МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Более 2 тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за непогоды, электричество восстановят в ближайшее время, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минэнерго.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов привести экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного дождя.

"Вечером 17 сентября из-за шквалистого ветра и резко ухудшившихся погодных условий в ряде районов Подмосковья зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении. Без без света остались почти 2 тысячи человек…" — говорится в сообщении.

Там отметили, что полностью восстановить электроснабжение планируется к 1.00 мск пятницы.

"В настоящий момент без света остаются Чеховский район (148 человек) и Наро-Фоминский район (860 человек). Частный сектор", — рассказали в пресс-службе.