МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Международные кредиторы подготовили для проекта "Арктик СПГ 2" финансирование на сумму около 9,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, касающийся финансирования.

В частности, французский государственный инвестиционный банк Bpifrance предлагает выделить кредитное финансирование на проект в размере 700 миллионов долларов, China Development Bank может предложить 5 миллиардов долларов, а немецкая Euler Hermes — еще 300 миллионов долларов.

Также предполагается, что Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) предоставит средства на 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, ожидается участие итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE, которое планирует выделить 1 миллиард долларов на проект. Помимо этого, неназванный российский банк может предоставить еще 1,5 миллиарда долларов для финансирования проекта.

Ранее в сентябре зампред правления Сбербанк Анатолий Попов сказал, что банк заинтересован в финансировании "Арктик СПГ 2", вложения могут превысить 2,7 миллиарда евро, решение по проекту примет до конца года.

"Схема, описанная в документе, при полной поддержке покроет потребность во внешнем финансировании проекта, ранее оцененную "Новатэком" в 9-11 миллиардов долларов", — пишет агентство.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).