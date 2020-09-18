БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

"Это крупный инфракструктурный проект, он завершен на 97%", — заявила Шлезвиг, которая приняла участие в слушаниях в бундестаге по теме "Северный поток 2".

Он добавил, что угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для "Северного потока 2", просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон.

"То, что США… угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что это угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", — заявила она.