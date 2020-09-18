БЕРЛИН, 18 сен — ПРАЙМ. Главы восточногерманских земель на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2", сообщил еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"На конференции премьер-министров восточногерманских земель в Берлине шесть глав правительств от СДПГ, ХДС и "Левых" высказались в пользу продолжения строительства спорного трубопровода "Северный поток 2"", — сообщает издание.

Оно также приводит запись из протокола встречи о том, что участники конференции "обсудили проект газопровода "Северный поток 2" через Балтийское море,.. он имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем", поэтому участники "считают завершение строительства балтийского трубопровода разумным и правильным".

Spiegel сообщил, что общее заявление по "Северного потоку 2" не было принято на конференции, как это планировалось изначально, из-за критических заявлений земельных объединений партии "Зеленые", которая входит в пять из шести коалиционных правительств земель в Восточной Германии.