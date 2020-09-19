СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен /ПРАЙМ/. Депутат бундестага, член комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что отказ от строительства газопровода "Северный поток 2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям.

"Северный поток" – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим "Северный поток", то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", — отметил он.

Кроме того, по его словам, отказ от "Северного потока 2" ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

"Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?" — сказал депутат.

По его словам, вся история вокруг остановки "Северного потока 2" — это борьба за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.

"Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше", — подчеркнул Гердт.