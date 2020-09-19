АШХАБАД, 19 сен /ПРАЙМ/. Ежегодная международная конференция "Нефть и газ Туркменистана–2020", намеченная на 28-29 октября, впервые пройдет в режиме онлайн, сообщает в субботу туркменский новостной сайт "Ориент" со ссылкой на компанию "Туркмен Форум".

"XXV Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана–2020" (OGT-2020) пройдет 28-29 октября. Как сообщили в хозяйственном обществе "Туркмен Форум", являющегося партнером организаторов – госконцернов "Туркменгаз" и "Туркменнефть", конференция впервые пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться из Ашхабада в десятки стран мира", — говорится в сообщении.

В этом же формате будут организованы встречи глав и представителей зарубежных нефтегазовых компаний с руководством туркменского топливно-энергетического комплекса.

На конференции намечено обсудить тенденции мирового рынка нефти и газа, энергетическую дипломатию Туркменистана, реализацию проекта газопровода ТАПИ, инвестиции в туркменский сектор Каспийского моря, перспективы развития нефте- и газохимической отраслей Туркменистана и т.д.

Также планируются презентации и панельные дискуссии с целью обмена опытом и информирования участников форума о ходе реализации важных нефтегазовых проектов в Туркменистане.