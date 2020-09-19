АШХАБАД, 19 сен /ПРАЙМ/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Пакистана Арифом Алви выразил надежду на скорое начало строительства газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан – Индия на пакистанской территории, сообщает в субботу газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

В ходе беседы стороны обсудили реализацию проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Газета отмечает, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы на его туркменском участке находятся в завершающей стадии, а совсем недавно между Туркменистаном и Афганистаном был подписан меморандум о взаимопонимании по выбору земельных участков для афганской части ТАПИ.

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил надежду, что при содействии и поддержке его пакистанского коллеги в скором времени начнётся строительство газопровода и на территории Пакистана", — подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".

В ходе беседы было отмечено, что успешная реализация этого проекта придаст новый импульс экономическому развитию региона и станет важным фактором мира и стабильности.

Строительства газопровода ТАПИ общей протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. В феврале 2018 года состоялась торжественная церемония начала строительства трубопровода на афганской территории. Как считают эксперты, ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, замирить Афганистан, а Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах. Проект получил одобрение России, США, ряда других государств мира, а также международных финансовых институтов, в частности, Азиатского банка развития. Из-за продолжающегося межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считается наиболее проблемным.