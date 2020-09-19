МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал позицию федерального правительства ФРГ в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным и заявил о намерении в декабре посетить Россию, сообщает таблоид Bild.

"Я поеду в Россию в декабре", — сказал политик, отметив, что "само собой" обсудит также вопросы, касающиеся прав человека. По сообщению издания, он обвинил правительство ФРГ в эскалации ситуации вокруг Навального. "Я не заинтересован в том, чтобы продолжать разворачивать эскалацию с Россией, все больше и больше усиливать тональность. Мне хотелось бы, чтобы мы сотрудничали с этой страной", — отметил премьер Саксонии.

По данным Bild, Кречмер выступил за завершение строительства проекта "Северный поток 2", подчеркнув, что позиция главы МИД ФРГ Хайко Мааса "не является хорошим знаком для Германии". Маас из-за ситуации с Навальным ранее выразил надежду на то, что ФРГ не будет вынуждена "сменить позицию" касательно строительства газопровода.

Премьер-министры восточногерманских земель, среди которых саксонский премьер Кречмер, в пятницу на конференции в Берлине выступили за продолжение строительства "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.

В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.