БАКУ, 19 сен — ПРАЙМ. Баку предпримет дополнительные шаги для увеличения поставок газа в Турцию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и заявил, что запасы этого месторождения составляют 350-360 миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн конденсата, а его разработка будет осуществляться поэтапно.

"Если год назад азербайджанский газ на турецком рынке был на четвёртом-пятом месте, то теперь мы занимаем первое место. Это важно, как для нас, так и для Турции. Сегодня Турция получает газ из братской страны, и для увеличения этих поставок будут предприняты дополнительные шаги. В частности, подразумевается добыча с месторождения Абшерон. Газ, добываемый из второй фазы, по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет передан Турции, в том числе и на другие рынки", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Азербайджан, по данным турецкого управления регулирования энергетического рынка (EPDK), стал крупнейшим поставщиком газа в Турцию в первом полугодии. Объем закупок газа из этой страны вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,44 миллиарда кубометров, что связано с увеличением поставок по ТАNAP.

В то же время из России в первом полугодии было импортировано Турцией 4,68 миллиарда кубометров газа против 7,99 миллиарда за аналогичный период 2019 года (снижение на 41,5%). В прошлом году Россия занимала лидирующую позицию в рейтинге поставщиков газа в Турцию.

Компании SOCAR и Total в ноябре 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон. Участники проекта — SOCAR (50%) и Total (50% — оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров. На первом этапе плановый объем добычи составит 1,5 миллиарда кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 миллиардов кубометров газа в год.