КАЛИНИНГРАД, 19 сен /ПРАЙМ/. Объекты электрогенерации Калининградской области успешно прошли испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме, сообщила пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России ведется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три из них (на газовом топливе) уже введены в эксплуатацию, еще одна, угольная, строится как запасная и будет работать в режиме "холодного резерва".

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к европейской энергосистеме.

"В субботу в течение восьми часов энергосистема Калининградской области была отключена от энергетического кольца БРЭЛЛ и работала в изолированном режиме. Генерация электроэнергии равнялась её потреблению и составляла от 460 до 498 МВт. В ходе испытаний Калининградская ТЭЦ-2 работала одним полублоком, Прегольская ТЭС – тремя блоками, Маяковская и Талаховская ТЭС – полным составом оборудования", — говорится в сообщении.

После восьми часов работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме работа с единой энергетической системой России была восстановлена в полном объёме. На ТЭЦ-2 отметили, что испытания прошли успешно и подтвердили готовность энергосистемы Калининградской области к работе в изолированном режиме.

В мае 2019 года прошли первые подобные испытания — переток электроэнергии из Литвы и в обратном направлении был остановлен на 72 часа. Испытания также были признаны успешными, ни одного сбоя в работе энергосистемы допущено не было.