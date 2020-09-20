ТРИПОЛИ, 20 сен /ПРАЙМ/. Высший государственный совет Ливии, заседающий в Триполи, заявил, что отвергает соглашение об открытии нефтяных портов в стране.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал Халифа Хафтар ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. ЛНА сообщила, что начала межливийский диалог при участии вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмеда Майтыга и готова открыть нефтяные месторождения на месяц – на срок проведения переговоров. В субботу Ливийская нефтяная компания сообщила, что снимает режим ЧС на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти.

"Принимая во внимание информацию и сообщения в различных СМИ о соглашении вице-премьера (ПНС – ред.) Ахмеда Умара Майтыга с незаконным органом, контролирующим нефтяные месторождения и нефтеналивные порты под командованием военного преступника Халифы Хафтара, … мы подчеркиваем, что отвергаем это соглашение, противоречащее принципам политического соглашения и действующим законам", — сообщается в заявлении.

Высший госсовет Ливии был сформирован в Триполи как консультативный орган при ПНС, которое возглавляет Файез Саррадж.

В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акиля Салех уже говорил, что в стране возобновится добыча и экспорт нефти. По его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".

МИД России приветствовал решение о возобновлении добычи нефти в Ливии.