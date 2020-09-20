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МИНСК, 20 сен /ПРАЙМ/. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что тема налогового маневра, проводимого в нефтяной сфере РФ, может быть вынесена на площадку СГ.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии из-за маневра возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск оценивал свои потери от реализации маневра до 2024 года в сумму до 11 миллиардов долларов.

"Эта работа ведется на межведомственном уровне, межправительственном уровне, на площадку Союзного государства – будь то группа Высокого уровня, уровень премьер-министров или президентов – этот вопрос пока не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства", — сказал Рапота в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

"Налоговый маневр – это вопросы налогового законодательства в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларусь, ценовым параметрам по энергоносителям", — пояснил госсекретарь.

Он подчеркнул, что движение по сближению позиций сторон в данной сфере есть. "Насколько оно будет быстрым и насколько быстро оно даст результаты, мне сейчас трудно сказать. Но движение началось, и мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придется. Это понимание есть, и это заставляет обе стороны работать", — добавил Рапота.

В июле премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск оценивает потери бюджета от российского налогового маневра в 2021 году в 350 миллионов белорусских рублей, что составляет примерно 135 миллионов долларов по текущему курсу.