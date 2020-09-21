МЕХИКО, 21 сен /ПРАЙМ/. Национальное агентство Мексики по промышленной безопасности и охране окружающей среды в секторе углеводородов (ASEA) сообщило об аресте танкера Blue Commander, склада нефтепродуктов и автоцистерн, причастных к краже топлива из нефтепровода Pemex.

"Судно и его экипаж были арестованы за предполагаемое владение и транспортировку краденого топлива", — говорится в коммюнике на сайте правительства.

Спецоперация, проведенная совместно ASEA, ВМС, Национальным разведывательным центром, министерством безопасности, Национальной комиссией по углеводородам, генпрокуратурой, налоговой службой, Комиссией по регулированию энергетики, прокуратурой по делам потребителей и нефтяной корпорацией Pemex, началась 11 сентября после поступления ряда анонимных жалоб о хищении углеводородов с участием склада нефтепродуктов и танкера.

В окрестностях Карденаса, штат Табаско, была обнаружена врезка в нефтепровод Pemex, а также краденая автоцистерна. Неподалеку действовал нелегальный склад нефтепродуктов, на территории которого были также обнаружены автоцистерны и тягач — все это использовалось для хранения и транспортировки, предположительно, краденых нефтепродуктов.

На следующий день сотрудники прокуратуры начали следственные действия в доке Agroindustria, расположенном в порту Коацакоалькоса, штат Веракрус, в результате которых был арестован танкер Blue Commander грузоподъемностью около 9 тысяч тонн и члены его экипажа, а также две автоцистерны, выгружавшие в него топливо в момент проверки. Расследование в рамках инициированных уголовных дел продолжается.