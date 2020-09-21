БЕРЛИН, 21 сен — ПРАЙМ. В Минфине ФРГ не комментируют сообщения, что Берлин якобы пытался заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против "Северного потока 2", заявила представитель ведомства на брифинге в Берлине.

Как написал на прошлой неделе еженедельник Die Zeit, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток 2", выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Согласно изданию, это предложение содержалось в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

"Не могу сообщить вам о новом положении вещей", — сказала представитель генманского Минфина, отвечая на вопрос, готово ли министерство признать факт существования такого письма в Вашингтон.

Переговоры главы Минфина ФРГ секретны, Берлин их не комментирует, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Переговоры, которые ведет немецкий министр финансов, как и другие министры, так и письменный обмен, секретны, мы принципиально не говорим об их содержании", — сказал Зайберт.

Он добавил, что правительство ФРГ "выступает за то, чтобы в поставках природного газа имелось как можно больше путей доставки и источников, и СПГ играет здесь важную роль, так как это может служить для дальнейшей диверсификации поставок газа в Германию и Европу".

В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.