МИНСК, 21 сен — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС намечен на первый квартал 2021 года, второго – на 2022 год, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, второго – на 2022 год", — сообщил министр, выступая на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Его слова приводит в понедельник пресс-служба минэнерго.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ранее в минэнерго отмечали, что ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год, второго — на 2022 год.