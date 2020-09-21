КИЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе, сообщила в понедельник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"ОАО "Газпром" (Россия) требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре. НАК "Нафтогаз Украины" сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору", — сообщается на сайте компании. В "Нафтогазе" оценили возможность отказа Германии от "Северного потока 2"

Отмечается, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) в понедельник. Это первый подобный аукцион.

По итогам торгов "Нафтогаза" распределены мощности на входе и на выходе из ГТС Украины, которые будут использованы для обеспечения дополнительных объемов транзита Газпрома.

Уточняется, что такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как "Нафтогазу", так и "Оператору ГТС Украины". "Каждая дополнительная мощность, заказанная "Газпромом" — это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Способность украинской ГТС позволяет удовлетворить спрос "Газпрома", так и других пользователей, в отношении услуг по транспортировке значительных объемов газа. Украина как надежное государство-транспортер и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа для европейских потребителей", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому.

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.