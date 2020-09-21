МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Американские политики в преддверии президентских выборов идут на обострение любого вопроса для зарабатывания очков, поэтому выпады США, в том числе и в отношении "Северного потока 2", будут продолжаться, пока здравый смысл в Европе не возобладает над давлением Штатов, считает зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеются, что газопровод не будет достроен.

"Мы понимаем, что сейчас Америка находится на стадии политической гражданской войны, и через несколько недель пройдут (президентские) выборы, которы абсолютно непонятно как завершатся. Сегодня практически все действия американских политиков обращены именно на это. Идет обострение любого вопроса для того, чтобы заработать себе очки в ту или иную сторону", — сказал Чепа РИА Новости.

Он отметил, что такой подход США отмечается не только в вопросе с проектом газопровода, но и в иранском вопросе и так далее.

"Главное выступить, прокричать громче, независимо от того, насколько это соответствует международным правам, интересам других стран, лишь бы решить свои вопросы", — добавил парламентарий.

В США, по мнению депутат, есть силы, которые заинтересованы в поставках американского сжиженного газа в Европу. Чепа также считает, что эти силы предпринимают все усилия для того, чтобы Европа покупала газ у Штатов по более высокой цене.

"Поэтому, естественно, это (выпады США в отношение "Северного потока 2" — ред.) будет продолжаться до тех пор, пока здравый смысл европейцев не возобладает над давлением Соединенных Штатов Америки", — подытожил депутат.