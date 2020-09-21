МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Любые коалиции с участием США — это война, видимо, американцы планируют "воевать" с "Северным потоком 2", считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Вот новость: США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеются, что газопровод не будет достроен, заявил госсекретарь США Майк Помпео", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Политик добавил, что из интереса набирал в строке поиска запрос "коалиции с участием США".

"Нет слов и нет комментариев. Или они все-таки должны быть. Любые коалиции с США — это война", — заключил Косачев.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.