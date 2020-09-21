МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. В России надеются, что Европа не поддастся на шантаж США, заявивших о намерении создать коалицию для того, чтобы "Северный поток 2" не был достроен, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока-2", и надеются, что газопровод не будет достроен.

"Коалиция — это выкручивание рук. Вопрос в том, что больнее для европейцев: потеря российского газа или американские болевые приемы. Хочется надеяться, что здравый смысл победит и европейцы не поддадутся на шантаж, а коалиция останется американо-польско-литовской, которая будет "бумажным драконом"", — заявил Морозов.

По его словам, заявление Помпео показывает, что США готовы к любым, "абсолютно циничным действиям" для получения экономических преимуществ перед конкурентами, прикрывая этот бизнес-интерес политическими мотивами.

"Совершенно ясно, что России не намерена этот проект делать инструментом политического давления на Европу. Это взаимовыгодный проект, тогда как американцы хотят за счет европейских налогоплательщиков получить зеленую улицу своему сжиженному газу", — подчеркнул сенатор.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.