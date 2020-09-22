С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен /ПРАЙМ/. Российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 во вторник отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.

"22 сентября первый представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика" отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания, а затем в город Мурманск для подписания приемного акта. Уникальное отечественное судно впервые окажется в экстремальных условиях арктических льдов, где ему предстоит подтвердить звание флагмана ледокольного флота России", — сообщает Балтийский завод.

Ранее сообщалось, что 17 сентября ледокол "Арктика" после завершения второго этапа ходовых испытаний вернулся в Петербург. Атомоход успешно завершил этот этап ходовых испытаний, на которых, в частности, проверялась электроэнергетическая система атомохода и его маневренные характеристики.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в сентябре был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому Росатом запланировал на ноябрь приемку ледокола "Арктика" у Балтийского завода.