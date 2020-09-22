ХАБАРОВСК, 22 сен /ПРАЙМ/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" модернизировала подстанцию в Еврейской автономной области, питающую инфраструктуру Транссибирской железнодорожной магистрали и объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан", сообщила пресс-служба компании.

"Россети ФСК ЕЭС" завершила модернизацию подстанции 220 кВ "Облучье" – одного из основных центров питания ЕАО. На энергообъекте установлено новое коммутационное оборудование 220 кВ, усилена противоаварийная защита. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей севера ЕАО, в том числе тяговых подстанций Транссиба и трубопровода ВСТО", — говорится в сообщении.

По информации компании, в рамках проекта 10 масляных выключателей 220 кВ были заменены на современные элегазовые аналоги. В новых аппаратах в качестве технологического наполнителя применен элегаз, который не горюч и не токсичен. Это позволяет улучшить пожаробезопасность энергообъекта. Кроме того, по сравнению с маслонаполненным оборудованием новые выключатели более компакты и надежны. Они имеют длительный межремонтный период, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. На подстанции смонтировано оборудование системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Это позволяет проводить дистанционный контроль состояния оборудования и мгновенно реагировать на любые отклонения.

ПАО "Российские сети" — оператор электрических сетей в России — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Компания управляет 2,37 миллиона километров линий электропередачи, 517 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 802 тысяч МВА.