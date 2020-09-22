ИРКУТСК, 22 сен /ПРАЙМ/. После землетрясения ночью 22 сентября, Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация".

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 — его эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук в Слюдянском районе, жертв и пострадавших нет. По данным ведомства, спустя 15 минут после землетрясения произошел афтершок магнитудой 2-3.

По данным пресс-службы компании, нарушений режима работы и отключений оборудования на гидроэлектростанциях Ангарского каскада не происходило.

"Произведены осмотры оборудования, зданий и сооружений. Замечаний и повреждений не выявлено. Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.