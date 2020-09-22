ХАБАРОВСК, 22 сен /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, сообщила пресс-служба правительства края.

"В документе прописаны направления взаимодействия региона и компании в 2021 – 2025 годах. Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении.

Так, согласно программе, вложения ПАО "Газпром" за этот период составят 5,49 миллиарда рублей. Это более чем в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы.

Компания, как сообщается, планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 километра, сооружение 9,3 километра газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей, включая горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Правительство региона обеспечит строительство 276 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тысячи домовладений, 23 котельных и предприятий, уточняют в пресс-службе.