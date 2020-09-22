МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. PGNiG Upstream Norway (PUN), норвежская "дочка" польского нефтегазового концерна PGNiG, купит у Norske Shell доли в двух действующих месторождениях в Северном море, что позволит группе увеличить добычу газа в Норвегии, говорится в пресс-релизе польской компании.

"PGNiG Upstream Norway подписала соглашение с Norske Shell о приобретении долей в Квитебьёрн и Валемон, двух действующих месторождениях в Северном море. В результате сделки собственная добыча газа PGNiG Group в Норвегии увеличится до 0,9 миллиарда кубометров в 2021 году, что на 45% больше, чем в 2019 году" — говорится в сообщении.

После сделки PGNiG Upstream Norway получит 6,45% доли в месторождении Квитебьёрн и 3,225% в месторождении Валемон. По оценкам PUN, приобретение позволит постепенно увеличить среднесуточную добычу углеводородов примерно на 30%. Сделка требует одобрения норвежских нефтяных и налоговых органов.

Газ с новых месторождений будет отправлен в Польшу после запуска газопровода Baltic Pipe наряду с объемами, полученными в результате предыдущих приобретений норвежской "дочки" PGNiG в 2017-2020 годах.

В частности, в мае 2020 года PUN купила акции двух месторождений на норвежском континентальном шельфе. В настоящее время компания добывает нефть и газ на семи месторождениях.