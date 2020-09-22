МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения, сообщает пресс-служба кабмина.

"Ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в документ могут быть включены положения о возмещении вреда, причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение.

Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

Большинство коренных малочисленных народов России живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – то есть в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения. Постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причинённых убытков.