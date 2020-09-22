МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Главной целью раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада является блокировка строительства "Северного потока 2", заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого "дела Навального". Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток 2", — сказал он.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Закрытие "Северного потока-2" крайне важно для Вашингтона, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, считает Нарышкин.

"Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", — сказал он.

Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из "Северного потока — 2", заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона "О противодействии противникам Америки через санкции", угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

Кроме того, по мнению Нарышкина, большинство людей в Европе понимают, что отказ от проекта "Северный поток 2" нанесет им существенный ущерб. "Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6 процента ВВП", — сказал он.

Он отметил, что обострится проблема обеспечения занятости в условиях "коронакризиса".

"Думается, что ЕСовцы не будут действовать в отношении "Северного потока 2" по принципу: назло бабушке отморожу уши. Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много", — сказал Нарышкин.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.