КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Снятие запрета на импорт топлива в РФ существенно не повлияет на цены, ситуация достаточно стабильна, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного запрета на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в силу 2 июня, он действует до 1 октября.

"Сейчас ситуация достаточно уже стабильная, и поэтому, мне кажется, но это моя личная оценка, как эксперта, реимпорт – он более правильный с точки зрения конкуренции, но он не сыграет решающей роли в ценообразовании. Сейчас уже лаг между оптом и розницей является действительно достаточно рабочим", — сказал Цариковский журналистам.