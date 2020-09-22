МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA начала загрузку 2 миллионов баррелей венесуэльской нефти для экспорта иранским танкером, сообщает агентства Рейтер со ссылкой на источники.

"Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA начала загрузку большого танкера под флагом Ирана венесуэльской нефтью на экспорт", — говорится в сообщении.

Источник агентства также уточнил, что танкер должен транспортировать до 2 миллионов баррелей венесуэльской нефти Merey 16.

Согласно данным Refinitiv Eikon, которые также приводит Рейтер, танкер принадлежит иранской транспортной компании National Iranian Tanker Company (NITC).

Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.