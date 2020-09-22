КИЕВ, 22 сен /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте президентского офиса.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшем развитии ядерной энергетики". Согласно документу, кабинет министров в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции… Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации энергетической стратегии Украины на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительству поручено усовершенствовать управление государственным предприятием "Энергоатом". Согласно указу, правительство также должно принять меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электроэнергии государственного сектора экономики.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.