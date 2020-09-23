БЕРЛИН, 22 сен /ПРАЙМ/. Правительство ФРГ до сих пор поддерживало проект "Северный поток 2", в России надеются, что эта поддержка продолжится, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Что касается "Северного потока 2", то это международный экономический проект. Он соответствует европейским стандартам и получил все необходимые разрешения. Он соответствует интересам Германии и помогает сделать ее продукцию более конкурентоспособной на международном уровне и покрывать ее (Германии – ред.) энергетические потребности на фоне отказа от ядерной энергии и угля", — сказал Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung (номер за среду), добавив, что "федеральное правительство пока поддерживает проект, и мы надеемся, что так оно и будет".

Посол указал на то, что, "конечно, Германия и ЕС могут сами определять свою энергетическую безопасность", однако "нельзя допускать, чтобы сенаторы США отправляли письма с угрозами европейским компаниям и властям".

Порт Мукран в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на 90% принадлежит городу Засниц, на 10% — федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. В августе оператору порта Sassnitz GmbH поступило письмо от трех сенаторов США, текст этого письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорилось о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".

В Германии остро восприняли появление данного документа, политики в том числе правящих партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии заявили, что таким образом Вашингтон грубо нарушает суверенитет страны. Премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг заявила берлинской газете Tаgesspiegel, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.