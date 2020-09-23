КИЕВ, 23 сен — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2020 года зафиксировал чистый убыток 405 миллионов долларов против 870,4 миллионов долларов чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба компании.

Чистая прибыль по итогам первого квартала текущего года составляла 3,2 миллиарда гривен (около 120 миллионов долларов), что в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2019 года чистая прибыль компании составила 63,3 миллиарда гривен (около 2,3 миллиарда долларов).

"Консолидированный чистый убыток группы "Нафтогаз" за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 миллиарда гривен (около 405,2 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем глава компании Андрей Коболев сообщил, что такие убытки были спрогнозированы и связаны с обвалом цен на газ и нефть из-за пандемии коронавируса.

"Это не стало сюрпризом. Мы этого ожидали и готовились к кризисной ситуации. У "Нафтогаза" есть взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода. Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%. Это было важной и своевременной реакцией на падение привлекательности инвестиционных проектов в отрасли", — написал Коболев в среду на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству и объединяет газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).