МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия осуждает призывы госскеретаря США Майка Помпео создать коалицию против "Северного потока 2", Вашингтон пытается занять европейский рынок газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который немецкими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции", — сказала Захарова на брифинге.

"Такие заявления, которые сделаны госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящего неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа", — добавила она.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.