МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отказ группы страховщиков покрывать контракты судовладельцев, связанные с "Северным потоком 2" не окажет сильного влияния на ход строительства. Заменить их могут российские или любые другие игроки, которые уже находятся под санкциями или не боятся их. Другое дело – возможные ограничения для потенциальных потребителей: тогда риски вложившихся в проект компаний несоизмеримо вырастут. Страховщики отказались работать со строящими "Северный поток 2" судами

Международная группа клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs) не будет предоставлять покрытие по контрактам, связанным с "Северным потоком 2" и "Турецким потоком". Страховщики объясняют это риском попасть под американские санкции.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, отказ страховщиков связан с резким ростом рисков заморозки или полного отказа от проекта. Настойчивость американской стороны проявляется по множественным направлениям, поэтому вероятность достижения её целей очень высока.

"Когда речь идёт о десятках миллиардов долларов ежегодной выручки от продажи СПГ из США в течение десятков лет, то Вашингтон не будет стеснять себя в средствах достижения цели захвата доли газового рынка Европы", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Особенно в этом контексте выделяется Германия, которая в течение 10-15 лет планирует полностью отказаться от угольной энергетики в пользу более экологичных источников энергии. Однако альтернативная энергетика не сможет покрыть все потребности ФРГ, поэтому роль природного газа существенно возрастает.

Столь очевидные перспективы потребления заставляют заинтересованные стороны использовать любые методы для реализации своих интересов, включая политическое давление, полагает эксперт.

ОТЧАЯННЫЕ СТРАХОВЩИКИ

При этом страховой рынок достаточно обширен, чтобы на нем не нашлось желающих взять на себя риски судовладельцев. Например, российские компании не состоят в подобных консорциумах и могут подключиться к проекту.

В частности, стало известно, что суда, участвующие в строительстве "Северного потока 2", может застраховать одна из российских компаний, которая уже находится под санкциями и которой нечего терять.

Но этот вопрос все же можно решить, уверен эксперт по энергетике Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Для судов, как и для автомобилей на дороге, необходимо страхование ответственности на случай возможных рисков. Поэтому, когда они работают в акватории разных стран, им нужно иметь страховки, которые юрисдикция этих стран принимает, как соответствующие требованиям", — пояснил он.

На упомянутом консорциуме страховщиков свет клином не сошелся – есть и другие подобные организации, а также отдельные страховые компании, теоретически готовые взять на себя риски судовладельцев. Однако не стоит забывать, что санкции США хотя и не приняты на текущий момент, но весьма вероятны, поэтому любой участник рынка должен понимать, как будет на это реагировать. Те, кто работает на международных рынках, с большой долей вероятности окажутся под давлением, уверен эксперт. Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток 2"

Еще одна сложность — перестрахование рисков, которое обычно проводится в подобных случаях. Сделать это сможет только Российская национальная перестраховочная компания – это единственный перестраховщик для российского бизнеса, находящегося под санкциями. И он рискует существенными суммами. В случае какого-то события, например, загрязнения моря, выплаты могут достичь нескольких миллионов долларов.

НЕ ПОМЕХА СТРОЙКЕ

По мнению экспертов, ситуация со страховщиками в любом случае не должна стать серьезной помехой строительству. Решение технологических сложностей на текущий момент важнее вопроса со страхованием, считает Пикин. Темпы строительства определяют наличие и готовность судов, способных вести подобные работы, ограничения со стороны экологов и регуляторов и даже погодные условия. От этих факторов реализация проекта будет зависеть гораздо сильнее.

Но главная проблема – ожидаемые санкции со стороны США. В теории российская сторона может самостоятельно достроить газопровод, но это не гарантирует того, что он заработает, так как вероятные рестрикции могут коснуться не только участников строительства, но и потребителей, указал Кочетков.

Тогда риски компаний, вложившихся в трубопровод, будут гораздо выше, чем те, что обсуждаются сейчас. И если они застрахованы, страховщикам – в том числе, международным – придется столкнуться с уже миллиардными выплатами.

Впрочем, эксперты считают, что завершение проекта без последующей эксплуатации уже будет позитивным сценарием, так как позволяет рассчитывать на его работу в будущем при благоприятном изменении ситуации. Тогда компании смогут получить обратно средства, которые они дали в кредит "Газпрому" на строительство трубопровода.