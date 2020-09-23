МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Успешная реализация советского атомного проекта в тяжелейших условиях послевоенных лет и по сей день является залогом мирного неба над Россией, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Он выступил в четверг в Москве на торжественном вечере, посвященном 75-летию отечественной атомной отрасли.

По словам Кириенко, не случайно 75-летие атомной отрасли России связано с другой великой датой — 75-летием победы в Великой Отечественной войне. "75 лет назад наш народ добился великой Победы и в тот же момент началась новая битва, новый вызов. 75 лет назад основатели атомной отрасли приняли этот вызов и сделали невозможное", — сказал Кириенко.

"Я всегда вспоминаю распоряжение Государственного комитета обороны, подписанное Молотовым, в котором было написано, что на реализацию проекта по урану выделить 50 пар резиновых сапог, 500 штыковых лопат, 300 топоров и 100 рулонов кальки", — признался Кириенко. Таким было реальное состояние экономики и материальных возможностей СССР в те годы. "Когда ты это понимаешь, невозможно себе представить, как это было сделано, как основатели атомной отрасли в такой ситуации смогли реализовать немыслимое – смогли создать паритет, смогли обеспечить безопасность нашей страны", — добавил Кириенко.

Нынешний юбилей — "это праздник благодарности и уважения к людям, которые, работая в атомных городах, понимали, что они находятся в точке прицеливания, и понимали, что если они не успеют, то не только страны не будет, но и физически не будет этих городов, не будет их самих, не будет членов их семей, но они успели", отметил Кириенко.

По его словам, эти люди в то время думали не только об ответе на ядерную угрозу и создание отечественного ядерного щита, но и о развитии мирного атома, и впоследствии создали основы мировой атомной энергетики.

"Мирное небо над головой у нашей страны, у наших детей есть благодаря победе советского народа в Великой Отечественной войне и оно 75 лет есть благодаря реализации советского атомного проекта, который отбил всякое желание у кого бы то ни было попытаться нападать на нашу страну", — сказал Кириенко.

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации советского атомного проекта.