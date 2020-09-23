МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Специалисты российской атомной отрасли в 1990-е годы работали за совесть и свой профессиональный авторитет, и благодаря этому ее тогда удалось спасти от развала, в отличие от многих других отраслей российской промышленности, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

Он выступил в среду в Москве на торжественном вечере, посвященном 75-летию отечественной атомной отрасли.

По словам Кириенко, нынешний юбилей — это прежде всего дань благодарности и уважения всем работникам атомной отрасли, трудившимся в разные периоды ее истории.

"Благодарность и уважение людям, которые сохранили атомную отрасль в непростые 90-е годы, не дав ее развалить, как это произошло со многими другими отраслями нашей страны. И делали это не за зарплату, а просто за совесть, за профессиональный авторитет и уважение атомной отрасли, которую они приняли из рук ветеранов, создававших атомную отрасль", — сказал Кириенко.

А нынешние сотрудники атомной отрасли "работают так, что нам всем вместе не стыдно посмотреть в глаза ветеранам атомной отрасли и можно с гордостью и достоинством передавать все созданное в руки нового поколения атомщиков", отметил Кириенко.

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации советского атомного проекта.

Сейчас госкорпорация "Росатом" – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. В контуре управления Росатома — около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек.

Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Росатом занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая почти 20% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику.