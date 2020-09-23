МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Ядерное оружие, которым обладает Россия, является лучшим в мире, заявил выдающийся ученый российской атомной отрасли, заместитель научного руководителя — заместитель начальника отделения Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области), член-корреспондент Российской академии наук Александр Чернышев.

Указом президента РФ Чернышев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом было объявлено в среду в Москве на торжественном вечере, посвященном 75-летию российской атомной отрасли. Чернышев удостоен награды за значительный личный вклад в развитие атомной отрасли и многолетний добросовестный труд. Орден ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

В ответном слове Чернышев отметил, что особо хотел бы сказать об учителях и наставниках, таких, какими были научный руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов, главный конструктор первых советских атомных и термоядерных зарядов, научный руководитель саровского ядерного центра Юлий Харитон, первый министр по атомной энергии РФ Виктор Михайлов, также бывший и научным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ. По словам Чернышева, во многом благодаря им "и десяткам тысяч наших товарищей и сложилась атомная отрасль, лучшая в мире".

"И наше ядерное оружие тоже, я считаю, и глубоко в этом убежден, посмотрев на наших американских конкурентов, — лучшее в мире", — добавил Чернышев. Зал встретил эти слова овацией.

Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.