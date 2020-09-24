МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. США продлили на 60 дней период исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщает издание Iraq Oil Report со ссылкой на высокопоставленное иракское официальное лицо и неназванного представителя госдепартамента США.

Сообщается, что новое продление было утверждено госсекретарем США Майком Помпео во вторник, за день до того, как срок предыдущего 120-дневного исключения должен был истечь.

Вашингтон ранее неоднократно продлевал исключения для Багдада на периоды в 90 или 120 дней. США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.