ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен /ПРАЙМ/. Восточная горнорудная компания (ВГК) начала строительство магистрального конвейера для отгрузки угля из Солнцевского разреза в морской порт Шахтерска (западное побережье Сахалина), сообщает в четверг пресс-служба компании.

"В сентябре ВГК начала работы по возведению фундамента в рамках реализации проекта по строительству на Сахалине магистрального угольного конвейера протяженностью 23 километра, который соединит Солнцевский угольный разрез с угольным морским портом "Шахтерск", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что, по предварительным данным, общий объем инвестиций в проект составит 7 миллиардов рублей. План строительства рассчитан до конца 2021 года.

Сейчас строительные работы ведутся в районе села Ольховка. По данным пресс-службы, 13-километровый отрезок конвейера приходится на слабые грунты, поэтому для прочности конструкции на них устанавливаются монолитные фундаменты на свайных основаниях, на плотных грунтах используются блочные фундаменты. По расчетам строителей, для монтажа монолитного фундамента потребуется забить почти 5,4 тысячи свай.

После выполнения фундаментных работ начнется монтаж оборудования конвейера, поставщиком которого выступает французская компания RBL-REI SA. До конца сентября первая партия оборудования уже поступит в Углегорский район.

Параллельно идут работы по устройству основания для технологической автомобильной дороги, которая предназначена для строительства и обслуживания конвейерной галереи.

Строительство магистрального конвейера реализуется ВГК в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Конвейерная галерея станет самой протяженной в России, она будет закрытого типа, в местах погрузки угля установят аспирационную систему с использованием современного пылеулавливающего оборудования. Для исключения шума оборудование конвейера и его узлов будет выполнено в шумозащитном варианте.

ВГК является одни из самых крупных экспортеров бурого угля из России в страны АТР. Основные активы компании — ООО "Солнцевский угольный разрез" и "Угольный морской порт Шахтерск", на который распространяется режим Свободного порта.