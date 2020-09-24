КАИР, 24 сен /ПРАЙМ/. Деятельность Газового форума Восточного Средиземноморья может противоречить интересам РФ и Турции, однако интересы Москвы можно учесть в процессе принятия новых шагов Форумом, заявил РИА Новости эксперт в сфере энергетики и преподаватель нефтегазового дела Хуссам Арафат.

Шесть стран — Египет, Греция, Израиль, Иордания, Италия и Кипр — подписали во вторник в режиме видеоконференции устав Газового форума Восточного Средиземноморья (EMGF). В совместном заявлении министры отметили, что форум открыт для членства любого государства Восточного Средиземноморья.

Отмечается, что EMGF будет работать в качестве платформы, объединяющей производителей и потребителей газа, а также транзитные страны, с целью выработки единого видения и налаживания методичного диалога относительно политики добычи природного газа, что приведет к развитию устойчивого регионального рынка газа для получения максимальной пользы от ресурсов региона.

"Форум не менее важен, чем ОПЕК, но в сфере природного газа. Трансформация форума в международную организацию… превратит Египет в настоящий мировой хаб природного газа", — заявил Арафат.

По его словам, ряд стран не будут приветствовать данное развитие событий, в частности, Катар и Турция.

"Турция стремится быть транзитным пунктом для газа между Ближним Востоком и Россией, и Европой, а Форум позволит Египту занять центральное положение по транзиту газа. Это отражает экономический и политический вес Каира и стабильную обстановку с безопасностью", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что в рамках Форума Египет будет не только добывать газ и экспортировать избыток, но и заниматься транзитом.

"Интересы РФ как одного из важнейших экспортеров газа в Европу могут, конечно, вступить в противоречие с деятельностью Форума… это может привести к ухудшению отношений Египта и РФ, однако противоречия с РФ можно разрешить различными способами", — заявил Арафат.

"Я исключаю, что РФ, Турция и Катар сформируют ось противостояния этой новой организации (Форуму – ред.), так как разногласия между РФ и Катаром не позволят сформироваться такой коалиции, такая же ситуация и между РФ и Турцией, а отношения Москвы и Каира крепкие", — отметил Арафат.

По мнению эксперта, все разногласия можно разрешить на данном этапе, так как Форум находится на стадии заключения меморандумов о взаимопонимании. "Интересы стран вне Форума могут быть учтены при принятии организацией новых шагов", — отметил Арафат.

В начале 2019 года министерство нефти и минеральных ресурсов Египта объявило о намерении создать газовый форум со штаб-квартирой в Каире. Отмечалось, что основной целью создаваемой организации должно стать "формирование регионального рынка газа, отвечающего интересам государств-членов путем обеспечения предложения и спроса". Кроме того, организация займется вопросами наиболее рационального использования ресурсов, инфраструктуры, поддержания конкурентоспособных цен и улучшения условий торговли "голубым топливом". Участники форума займутся формированием общей региональной политики в области природного газа.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом.