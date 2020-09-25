МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 1,5 тысяч российских общеобразовательных школ получили интеллектуальные оптимизаторы электроэнергии, которые позволят сэкономить на расходах на электричество, заявил РИА Новости индустриальный директор радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех" Сергей Сахненко.

"В ходе реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" мы поставили в 12 российских регионов, в том числе Нижегородскую область, более 1,5 тысяч "умных" оптимизаторов электроэнергии. Оборудование позволяет снизить затраты на энергоснабжение на 8-10% и может быть интегрировано в имеющиеся системы мониторинга потребления", — рассказал Сахненко в рамках конференции ЦИПР-2020.

Уточняется, что эти устройства производятся санкт-петербургским НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). Они фиксируют и автоматически регулируют входящее напряжение, позволяя экономить потребляемую электроэнергию, защищать подключенные к сети устройства и повышать срок использования и надежность систем электропитания.

"Умные" оптимизаторы энергопотребления предназначены для работы в сетях общего назначения с номинальным напряжением 380/220В и частотой 50 Гц. В оптимизатор интегрирована интеллектуальная система управления и контроля, которая предоставляет пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления электроэнергии. Система может вести журнал и архив аварийных ситуаций.