МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран G20 проведут заседание 27-28 сентября, на котором в том числе обсудят стабильность энергетического рынка, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

"Министры энергетики G20 проведут министерскую встречу под председательством Саудовской Аравии в G20 27-28 сентября 2020 года, чтобы укрепить сотрудничество по стабильности и безопасности энергетического рынка и обсудить продвижение и развитие устойчивых энергосистем", — говорится в сообщении.

Также к обсуждению запланирована тема всеобщего доступа к энергоресурсам.

Как уточнили РИА Новости в Минэнерго РФ, глава российского ведомства Александр Новак примет участие в заседании "энергетической двадцатки". Сама встреча министров состоится в режиме видеосвязи.