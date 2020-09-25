МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Эн+ Груп" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщила компания.

"Чистую прибыль, полученную обществом по итогам работы за 2019 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

"Эн+ Груп" в 2017 году объявила, что намерена выплачивать не менее двух раз в год дивиденды, которые будут равны сумме: 75% свободного денежного потока энергетического сегмента, но не менее 250 миллионов долларов в год, и 100% дивидендов, полученных от "Русала". При этом из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, дивиденды за 2018 финансовый год не выплачивались.

В марте этого года исполнительный председатель совета директоров "Эн+ Груп" лорд Грегори Баркер заявлял, что выплата дивидендов за 2019 год маловероятна, однако компания возобновит выплаты, как только позволят условия на рынке. Он также подтверждал свои слова в середине августа.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

По состоянию на 30 июня 2020 года Олег Дерипаска имел бенефициарный контроль и осуществлял право голоса в отношении 35% голосующих акций "Эн+ Груп", а доля его прямого или косвенного владения не могла превышать более 44,95% акций компании. Швейцарский трейдер Glencore владел 10,55% акций. В феврале "Эн+ Груп" приобрела 21,37% своих акций у ВТБ, этот пакет находится на балансе у подконтрольной "Эн+ Груп" структуры — ЦОД "Иркутскэнерго".