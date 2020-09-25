МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Газпром" готов в полном объеме выполнить обязательства по газификации в 2021-2025 годах, для этого не потребуется снижения дивидендов, компания будет твёрдо следовать своей дивидендной политике, при этом в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию компания обсуждает с правительством выпуск бессрочных облигаций, заявил зампред правления концерна Фамил Садыгов.

"Газпром" готов выполнить свои обязательства по газификации в 2021–2025 годах в полном объеме, и для этого нам не потребуется снижение дивидендов. В качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию "Газпром" рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой", — сказал Садыгов, уточнив, что такое обсуждение ведется с Минэкономразвития России, Минфином и Минэнерго.

"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", — подчеркнул он.

Минэнерго разработало новую концепцию газификации в России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки в этом деле.

Тем временем накануне, в четверг, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Минэнерго будет обсуждать с Минфином несколько возможностей для финансирования "социальной" газификации, включая налоговые льготы "Газпрому" и снижение его дивидендов, а также варианты, которые не приведут к уменьшению бюджетных поступлений.