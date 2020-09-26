МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Европа вряд ли сама откажется от "Северного потока-2", хотя может отложить его реализацию на несколько лет, пока политическая конъюнктура не стабилизируется. К этому ее подталкивают США, главная цель которых – заставить европейских покупателей покупать дорогой СПГ, а затем развалить экономику ЕС, считают эксперты, опрошенные "Прайм.

КТО МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ПРОЕКТ

Отказ Европы от проекта "Газпрома" может произойти только в случае, если Россия действительно перейдет красную линию в системе координат Евросоюза, например, введет войска на территорию Беларуси", — считает президент Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Да и это маловероятно, ведь для введения санкций против проекта потребуется согласие от каждой европейской страны. "Единственная возможность запретить работу "Северного потока-2" – это ввести официальные санкции. Они вводятся не на уровне Германии, санкции — это юрисдикция многонационального органа управления, то есть Европейского совета в Брюсселе, на котором решение должно быть единогласным. Если хоть одна страна проголосует против, то санкций не будет", — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако ярко выраженное информационное давление в отношении строительства газопровода, которое проистекает со стороны США и взвинчивает антироссийскую риторику на фоне приближения президентских выборов, может сыграть свою негативную роль, считает аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов.

"Инстанциям, принимающим решения касательно судьбы "Северного потока-2" достаточно занять пассивную роль и позволить заинтересованным сторонам постепенно свести проект на нет", считает он.

То есть, причиной отказа от "Северного потока-2", газ по которому должен в обход Украины поступать в Австрию, Чехию и другие страны Центральной Европы через Германию, может стать внешнеполитическое давление – начиная от риторики США и заканчивая макроэкономическими рисками, добавляет Манкевич.

УБЫТКИ ПОНЕСЕТ БИЗНЕС

В первую очередь убытки от закрытия строительства "Северного потока-2" понесут те компании, которые непосредственно участвуют в этом проекте и финансируют его, считает Юшков.

Пять европейских энергогигантов — партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2" — вложили в его реализацию почти по миллиарду евро, то есть практически весь бюджет капитальных затрат на проект. А всего в проект вовлечены более 670 компаний из 25 стран мира.

"Такие компании как Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper предоставили "Газпрому" кредит под залог акций его дочки, оператора Nord Stream 2 AG. на сумму 4,5 млрд евро. А возвращать кредит необходимо с тех средств, которые будут уплачиваться "Газпромом" оператору проекта за транзит газа. Соответственно, если он не будет достроен, "Газпром" не сможет отдавать кредит", — объясняет Юшков.

К слову, французская Engie в своем отчете в разделе рисков указала, что, возможно, не вернет деньги, потраченные на финансирование проекта "Газпрома", если газопровод не будет завершен, добавил эксперт. Ранее аналогичное заявление сделала немецкая Uniper.

Если говорить только о Германии, то в краткосрочной перспективе от незавершённого "Северного потока-2" пострадает немецкая Wintershall, которая тоже дала кредит "Газпрому". Убытки этой и других менее крупных компаний нужно будет списывать, вероятно за счет налогоплательщиков. А это, в свою очередь, вызовет недовольства среди населения и негативно повлияет на внутреннюю экономику.

В Германии уже подсчитали, во сколько обойдутся штрафные санкции. Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт на днях заявил, что в случае отказа властей ФРГ от "Северного потока-2" властям придется возместить ущерб всем компаниям, участвующим в проекте, а это более 10 млрд евро. Он также добавил, что "Северный поток-2" нужен Германии для перехода на новые экологические стандарты. Сейчас страна закрывает угольные станции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ

В долгосрочной же перспективе может пострадать вся экономика Германии. Если поставки российского трубопроводного газа сократятся, Европе придется покупать американский СПГ.

"Переплата за СПГ может стоить Германии и ЕС еще 0,5-1 млрд долларов. Мультипликативный эффект от появления газопровода для развития немецкой инфраструктуры также составит минимум 200-300 млн долларов в год. Таким образом в год Германия будет терять от 2,7 до 4,3 млрд долларов. Это примерно около 0,1% ВВП Германии", — подсчитал Манкевич.

Скорее всего, именно этого и собираются добиться Штаты в конечном итоге, и их главная цель в этой сложной цепочке – не Россия. Из последних заявлений их госсекретаря Майка Помпео о блоггере Алексее Навальном, зависимости Европы от российского газа и угрозах Украине становится понятно, что Америка готова искать любые подоплеки для устранения конкуренции на европейском газовом рынке. По словам эксперта, Вашингтон уже формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2".

Логика американцев проста – сначала "закрыть" Россию на газовом транзите через Украину, а затем каким-то образом останавливать транзит через Украину, например, запретить любые экономические отношения с "Газпромом", рассуждает Юшков.

"И вот когда в Европе возникнет дефицит газа, потому что Россия — крупнейший поставщик, США смогут по рентабельным ценам продавать туда свой СПГ. В итоге все европейские товары станут неконкурентоспособными по сравнению с американскими товарами, которые сделаны благодаря дешевому сланцевому газу. И тогда европейские товары не найдут рынки сбыта, потому что энергия станет дороже", — заключил он.