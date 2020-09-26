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ВАШИНГТОН, 26 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о расширении моратория на бурение у побережья штата Северная Каролина.

В середине сентября Трамп подписал указ о моратории на бурение новых нефтяных скважин в прибрежных водах Атлантического побережья штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, мораторий будет действовать в течение 10 лет и вступит в силу 1 июля 2022 года.

Документ, касающийся побережья Северной Каролины, также устанавливает запрет на бурение, разведку и развитие месторождений в течение 10 лет начиная с 1 июля 2022 года.

Выступая перед сторонниками, Трамп пообещал, что мораторий будет расширен также на побережье штата Виргиния.